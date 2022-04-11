В Индии при взрыве на химзаводе погибли шесть человек — СМИ
Индия, 11 апреля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Взрыв произошёл на химическом заводе в штате Гуджарат на западе Индии. Об этом 11 апреля сообщает Hindustan Times.
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Взрыв
Сообщается, что ЧП произошло в городе Бхаруч, на заводе компании, занимающейся процессом дистилляции растворителя. В результате происшествия погибли не менее шести человек.
По информации издания, в результате взрыва начался пожар, который в настоящее время взят под контроль. Полиция начала расследование.