Якутск, 11 апреля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Поручение ускорить реализацию антикризисных мер получили чиновники правительства Якутии от руководителя региона Айсена Николаева. Особое внимание он призвал обратить на поддержку отрасли строительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в пресс-службе правительства республики.

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

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«На прошлой неделе проведены заседания Госсовета РФ по образованию, экономике, финансам, науке и инвестициям, на которых выработаны конкретные предложения. Прошу заместителей председателя правительства по своим направлениям выстроить работу с профильными комиссиями Госсовета РФ для выработки общей позиции. Меры, принимаемые на уровне федеральных органов государственной власти, мы должны оперативнее внедрять в жизнь», — сказал Айсен Николаев.

В том числе сотрудникам правительства региона предстоит упростить порядок проведения госэкспертизы проектной документации в сфере строительства, что даст возможность сократить сроки реализации проектов на три месяца. Кроме того, застройщик сможет проводить повторную экспертизу бесплатно и быстро в случае, если стройматериалы были заменены на аналоги, соответствующие по качеству.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в городской думе Якутска депутаты обсудили последствия санкционного давления и его влияние на ситуацию в столице региона. Собравшиеся констатировали, что подорожали строительные материалы и услуги, а бюджет придётся корректировать.