Санкт-Петербург,
11 апреля 2022, 12:25 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и завершилась со счётом 3:2.
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Встреча стала 95-й для СКА и ЦСКА в истории КХЛ. СКА вырвал победу за минуту до конца основного времени матча. Победную шайбу в ворота противников забил защитник Оскар Фантенберг. Также в составе СКА отличились нападающие Александр Волков и Данила Моисеев. У ЦСКА дубль оформил форвард Андрей Светлаков.
По результатам матча, СКА вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 12 апреля в Москве.
Игрок команды СКА Никита Камалов и игрок команды ЦСКА Андрей Светлаков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Виталий Абрамов и игрок команды СКА Захар Бардаков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Владислав Провольнев и игроки команды СКА Александр Волков и Владислав Цицюра
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Артем Сергеев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Андрей Светлаков радуется забитой шайбе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Виталий Абрамов и игрок команды СКА Евгений Тимкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды ЦСКА Класс Дальбек, Антон Слепышев и игрок команды СКА Александр Волков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Павел Карнаухов и игрок команды СКА Михаил Воробьев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Skasister
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Заброшенная шайба в ворота ЦСКА во время матча плей-офф Кубка Гагарина с командами СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тренера команды СКА Роман Ротенберг и Валерий Брагин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Валентин Зыков и игрок команды ЦСКА Константин Окулов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Данила Моисеев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Евгений Тимкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Болельщик команды СКА на трибуне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Болельщики команды ЦСКА на трибуне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Заброшенная шайба в ворота ЦСКА во время матча плей-офф Кубка Гагарина с командами СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА Данила Моисеев и Евгений Тимкин радуются забитой шайбе в ворота ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Болельщики команды СКА на трибуне
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Владислав Цицюра и игрок команды ЦСКА Владислав Провольнев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Лео Комаров и игроки команды ЦСКА Никита Нестеров, Сергей Плотников
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Микко Леттонен и игрок команды ЦСКА Максим Сорокин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды ЦСКА Класс Дальбек
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды ЦСКА Семен Панкратов и игрок команды СКА Антон Бурдасов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды ЦСКА Класс Дальбек, Семен Панкратов и игрок команды СКА Данила Моисеев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота ЦСКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тренерский штаб СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
СКА — ЦСКА. Матч пятый — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
0:1 Светлаков (Попов, Соркин), 11:34
1:1 Волков (Бардаков, Цицюра), 19:11
2:1 Светлаков (Киселевич, Окулов), 27:18
2:2 Моисеев (Фальковский), 37:33
3:2 Фантенберг (Гусев, Кузьменко), 58:50 ГБ
Статистика матча:
Броски: 45−52
Броски в створ: 24−22
Вбрасывания: 21−25
Блокированные броски: 18−8
Силовые приемы: 8−17
Время в атаке: 14:11−12:38
Штраф: 4−10
Вратари: Юханссон — Федотов
Главные судьи: 22. Бирин Виктор, 34. Раводин Алексей
Линейные судьи: 53. Новиков Никита, 55. Шишло Дмитрий