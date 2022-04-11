11 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 12:25 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и завершилась со счётом 3:2.

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Встреча стала 95-й для СКА и ЦСКА в истории КХЛ. СКА вырвал победу за минуту до конца основного времени матча. Победную шайбу в ворота противников забил защитник Оскар Фантенберг. Также в составе СКА отличились нападающие Александр Волков и Данила Моисеев. У ЦСКА дубль оформил форвард Андрей Светлаков.

По результатам матча, СКА вышел вперёд в серии — 3:2. Следующий матч пройдёт 12 апреля в Москве.

Игрок команды СКА Никита Камалов и игрок команды ЦСКА Андрей Светлаков Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды ЦСКА Виталий Абрамов и игрок команды СКА Захар Бардаков Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды ЦСКА Владислав Провольнев и игроки команды СКА Александр Волков и Владислав Цицюра Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды ЦСКА Артем Сергеев Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды ЦСКА Андрей Светлаков радуется забитой шайбе Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды ЦСКА Виталий Абрамов и игрок команды СКА Евгений Тимкин Дарья Драй © ИА REGNUM Игроки команды ЦСКА Класс Дальбек, Антон Слепышев и игрок команды СКА Александр Волков Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды ЦСКА Павел Карнаухов и игрок команды СКА Михаил Воробьев Дарья Драй © ИА REGNUM

Skasister Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Заброшенная шайба в ворота ЦСКА во время матча плей-офф Кубка Гагарина с командами СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Тренера команды СКА Роман Ротенберг и Валерий Брагин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Валентин Зыков и игрок команды ЦСКА Константин Окулов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Данила Моисеев Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды СКА Евгений Тимкин Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Болельщик команды СКА на трибуне Дарья Драй © ИА REGNUM

Болельщики команды ЦСКА на трибуне Дарья Драй © ИА REGNUM

Заброшенная шайба в ворота ЦСКА во время матча плей-офф Кубка Гагарина с командами СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА Данила Моисеев и Евгений Тимкин радуются забитой шайбе в ворота ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Болельщики команды СКА на трибуне Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Владислав Цицюра и игрок команды ЦСКА Владислав Провольнев Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Лео Комаров и игроки команды ЦСКА Никита Нестеров, Сергей Плотников Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Микко Леттонен и игрок команды ЦСКА Максим Сорокин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды ЦСКА Класс Дальбек Дарья Драй © ИА REGNUM Игроки команды ЦСКА Семен Панкратов и игрок команды СКА Антон Бурдасов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды ЦСКА Класс Дальбек, Семен Панкратов и игрок команды СКА Данила Моисеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды ЦСКА Иван Федотов Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч плей-офф Кубка Гагарина между командами СКА и ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота ЦСКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Тренерский штаб СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

СКА — ЦСКА. Матч пятый — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

0:1 Светлаков (Попов, Соркин), 11:34

1:1 Волков (Бардаков, Цицюра), 19:11

2:1 Светлаков (Киселевич, Окулов), 27:18

2:2 Моисеев (Фальковский), 37:33

3:2 Фантенберг (Гусев, Кузьменко), 58:50 ГБ

Статистика матча:

Броски: 45−52

Броски в створ: 24−22

Вбрасывания: 21−25

Блокированные броски: 18−8

Силовые приемы: 8−17

Время в атаке: 14:11−12:38

Штраф: 4−10

Вратари: Юханссон — Федотов

Главные судьи: 22. Бирин Виктор, 34. Раводин Алексей

Линейные судьи: 53. Новиков Никита, 55. Шишло Дмитрий