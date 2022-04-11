Донецк, , 09:22 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проводит встречу с представителями международных СМИ, передаёт 11 апреля корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Денис Пушилин Smdnr.ru

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«Для нас очень важно, чтобы объективная информация попадала вашей аудитории, к вашим читателям и зрителям», — сказал Пушилин.

Он рассказал о ежедневных обстрелах, которые проводятся украинские войска городов ДНР. И показал разрушения в одном из спальных районов Донецка.

видео корреспондента ИА REGNUM