Хайнань, Китай, 11 апреля, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин ознакомился с научно-исследовательскими проектами самой южной китайской провинции. Как сообщает агентство Xinhua, визит на остров Хайнань китайский лидер совершил 10 апреля в преддверии четвёртой годовщины провозглашения им стратегии по созданию на острове экспериментальной зоны и порта свободной торговли.

Alex Kwok Хайнань

Так, Си Цзиньпин посетил селекционную лабораторию в городе Санья и выразил интерес к инновациям в области семеноводства, пишет ТАСС. Кроме того, он пожелал подробнее ознакомиться с продвижением проектов в области глубоководных морских исследований, осуществляемых местным институтом океанологии.

Отмечается, что проводимые в последние годы в провинции преобразования направлены на то, чтобы вовлечь Хайнань в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой.