Симферополь, 11 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Учеников нескольких школ Симферополя эвакуируют утром 11 апреля после полученных сообщений о минировании. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

«В Симферополе эвакуируют учеников школ №№ 2, 10 и 14 в связи с поступившими сообщениями о минировании», — говорится в сообщении.

На месте работают специалисты профильных служб, уточнили в администрации.

Отметим, в последние недели крымские учреждения систематически получали сообщения о минированиях, все они оказались ложными. Так, 7 апреля после сообщения о якобы заложенных бомбах были эвакуированы порты Ялты, Керчи и Евпатории.