Вице-премьер Чувашии не ответил на вопрос о последствиях концессии по теплу
Чебоксары, 11 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В минстрое Чувашии, вероятно, в данном отопительном сезоне не занимались анализом последствий заключения концессий в Чебоксарах и Новочебоксарске с компанией ПАО «Т Плюс» в сфере теплоснабжения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов, который отчитывался о реализации концессионных соглашений в ЖКХ, ушёл от прямого ответа на вопрос о том, стало ли «лучше, хуже», пообещав подготовить «отдельную информацию».
Глава минстроя в своём докладе о ходе отопительного сезона и задачах по реализации концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства сообщил о том, что с муниципальными образованиями они «разобрали все концессионные соглашения и те соглашения, которые заключены, которые имеют признаки договоров аренды».
Читайте также:В Чувашии утвердили повышение коммунальных тарифов на 2022 год
А также:Тариф на тепло в Чебоксарах будет расти «ускоренными темпами»
Вице-премьер заявил, что «владеем ситуацией по каждому району». На что первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков задал уточняющий вопрос «с точки зрения поручений» главы Чувашии.
Читайте также: «Юху! Люди, не облажайтесь на выборах»: в Чувашии отреагировали на рост ЖКУ
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чебоксарах и Новочебоксарске заключены концессионные соглашения в сфере теплоснабжения с ПАО «Т Плюс». Власти Чебоксар заявляли, что для жителей Новоюжного района тариф за тепло «будет расти ускоренными темпами», а в Северо-западном районе на два года его «заморозят».