Магас, 11 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Ингушетии будут реализованы два крупных инвестиционных проекта, которые станут флагманами в отрасли производства продуктов питания и создадут сотни рабочих мест. Это агрокомплекс «Сунжа» и птицекомплекс «Южный». Помощь в осуществлении этих проектов окажет институт развития на Северном Кавказ АО «Кавказ.РФ».

Теплица

Вопросы создания птицекомплекса и агрокомплекса были обсуждены в ходе встречи руководства компании — директора Хасана Тимижева и его первого заместителя Андрея Цемаховича ‑ и первого вице-премьера правительства Ингушетии Олега Фурсова.

Что касается объектов, в реализации которых планирует принять активное участие Кавказ. РФ, то один из них уже успешно действует — это тепличный комплекс «Сунжа», который производит до 5 тыс. тонн продукции в год. Птицеводческий комплекс «Южный» по выращиванию индейки и глубокой переработке мяса начали строить еще в 2017 году. При выходе на полную мощность он должен перерабатывать ежегодно до 10,2 тыс. тонн мяса.