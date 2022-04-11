Москва, , 09:02 — REGNUM Одной из мер пятого пакета антироссийских санкций Евросоюза является полный запрет на передачу технологий российским операторам связи, которые контролирует государство. Об этом 11 апреля сообщает издание «Коммерсант».

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что эта мера может затронуть, помимо компании «Ростелеком», принадлежащего последней мобильного оператора Tele2, а также «Транстелеком», строящий магистральные сети на базе инфраструктуры ОАО РЖД.

При этом опрошенные изданием эксперты считают, что компании не смогут полностью заместить оборудование из ЕС несмотря на проводимое Россией и усиливающееся импортозамещение.

В то же время, отмечается, что в последние годы доля оборудования Ericsson и Nokia на российском рынке снижалась под давлением китайской компании Huawei.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят шестой пакет санкций против Москвы 11 апреля.