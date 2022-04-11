Париж, , 09:02 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, которой удается пройти во второй тур президентских выборов, призывает «всех, кто не голосовал» за Эммануэля Макрона «присоединиться» к ней во втором туре, передает BFM TV.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

Набрав 23,6% голосов, Марин Ле Пен заявила, что довольна результатами.

Кандидат в президенты призвала избирателей «правых и левых присоединиться к этому великому национальному и народному объединению».

Ультраправый кандидат пообещала «за пять лет привести Францию в порядок».

«От вашего голоса будут зависеть политические решения следующего пятилетнего срока, но которые на самом деле обяжут Францию на следующие 50 лет», — заявила избирателям Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент ФранцииЭммануэль Макрони кандидат от французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проходят во второй тур выборов главы государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон и Ле Пен проходят во второй тур выборов президента во Франции