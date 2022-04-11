Париж, 11 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, которой удается пройти во второй тур президентских выборов, призывает «всех, кто не голосовал» за Эммануэля Макрона «присоединиться» к ней во втором туре, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Набрав 23,6% голосов, Марин Ле Пен заявила, что довольна результатами.

Кандидат в президенты призвала избирателей «правых и левых присоединиться к этому великому национальному и народному объединению».

Ультраправый кандидат пообещала «за пять лет привести Францию в порядок».

«От вашего голоса будут зависеть политические решения следующего пятилетнего срока, но которые на самом деле обяжут Францию на следующие 50 лет», — заявила избирателям Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент ФранцииЭммануэль Макрони кандидат от французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проходят во второй тур выборов главы государства.