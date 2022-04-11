Ступино, Московская область, 11 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Следователи проводят обыски в управляющей и обслуживающей газовой компаниях после взрыва в подмосковном Ступине. Об этом 11 апреля сообщили в СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области из числа наиболее опытных и квалифицированных, проводится осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства», — говорится в сообщении.

Взрыв произошёл в пятиэтажном жилом доме, в результате пострадали несколько квартир.

Как сообщало ИА REGNUM, известно о двух погибших людях и пяти пострадавших.