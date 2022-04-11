Троицк, Челябинская область, , 09:00 — REGNUM Житель Троицка Челябинской области отдан под суд за попытку убить свою сожительницу и гибель маленькой девочки. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Нож в крови



Преступление было совершено 5 февраля. На почве ревности пьяный гражданин напал на женщину, ударил её, а затем, угрожая убить, нанёс в её сторону удар ножом, но попал в ногу девочке 2020 года рождения, которая была на руках гражданки.

Противоправные действия нападавшего пресекла подруга его сожительницы, выхватившая нож. Девочка скончалась в больнице. Уголовное дело рассмотрит Троицкий городской суд.