Ступино, Московская область, , 09:04 — REGNUM Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после взрыва бытового газа в жилом доме в городе Ступино. Об этом сообщает 11 апреля пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.

Взрыв в жилом доме в Ступино 11 апреля 2022 года ГСУ СК по Московской области

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

«Также следователи проводят обыски и выемки в управляющей и обслуживающей газовой компаниях», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в подмосковном Ступино из-за хлопка бытового газа частично обрушились четвёртый и пятый этажи пятиэтажного дома. Известно о двух погибших, ещё пять человек получили травмы. Предварительная версия ЧП — неисправность газового оборудования и утечка газа.

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