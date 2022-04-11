Москва, , 08:58 — REGNUM В понедельник, 11 апреля, в Москве ожидается облачная погода с дождём. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Дождь Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В столице максимальная температура воздуха составит + 4…+6 °C. По области столбики термометров поднимутся до отметки +10 °C.

Также синоптики прогнозируют северо-восточный ветер 5−10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и к вечеру составит 745 миллиметров ртутного столба, что чуть ниже нормы. Относительная влажность воздуха около 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в выходные дни, 9−10 апреля, погоду определял атлантический циклон, что позволило снежному покрову резко таять.