Томск, 11 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Томске возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на женщину 1951 года рождения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления МВД, пенсионерке удалось отбиться от грабителя самостоятельно.

Цитата из видео УМВД по Томской области Пенсионерка в Томке отбилась от грабителя с пистолетом

По данным ведомства, потерпевшая вечером возвращалась домой, когда к ней сзади подбежал неизвестный и несколько раз ударил по голове. Встав над упавшей на землю женщиной, злоумышленник потребовал отдать ему деньги, угрожая пистолетом.

«В этот момент отважная пенсионерка начала кричать и выхватила из его рук угрожающий предмет. Крики потерпевшей услышал один из жильцов рядом стоящего дома, который начал кричать на злоумышленника, после чего он скрылся с места совершения преступления», — отметили в ведомстве.

Спустя час в дежурную часть полиции обратился 40-летний мужчина, заявив, что это он напал на пенсионерку. Последняя опознала в нём напавшего. Подозреваемый в настоящее время заключён под стражу, а похожий на пистолет предмет отправлен на экспертизу.