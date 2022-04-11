Москва, , 08:55 — REGNUM Планы по вступлению Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс могут быть реализованы уже летом 2022 года. Об этом сообщает The Times.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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Издание пишет, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность вступить в НАТО уже этим летом. Предполагается, что Финляндия может подать заявку на членство в июне, а затем о своем желании вступить в НАТО сообщит Швеция.

Как сообщало ИА REGNUM, от американских санкций погибли больше людей, чем в войнах в период после Второй мировой войны, сообщает Global Times.