Тампа, США, 11 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0.

Nhl.com Никита Кучеров

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу. Также отличились Кори Перри, Ондржей Палат, Брэндон Хагель и Росс Колтон.

На сегодняшний день «Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 96 очков. «Баффало» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 63 очками.

Читайте также: Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Бостон»