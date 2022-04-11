Ульяновск, 11 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области выделят 19,2 млн рублей хлебопекарным предприятиям на компенсацию затрат при сохранении цены на продукцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Анна Алябьева ИА REGNUM Хлеб

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Власти заявляют, что готовится соглашение с Минсельхозом России по предоставлению государственной поддержки. Речь идёт о сумме более 19,2 млн рублей. Субсидии получат предприятия, которые возьмут на себя обязательства не повышать цену на продукцию.

В минсельхозе Ульяновской области отмечают, что в 2022 году планируется посеять 619 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур. Аграрии получат государственную поддержку в виде погектарной субсидии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году хлебопекарным предприятиям регионов Поволжья выдано 358 075,3 тыс. рублей федеральных средств, в том числе Ульяновская область получила 12 495 тыс. рублей. За счёт бюджетных средств компенсировалась часть затрат на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий.