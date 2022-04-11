Сеул, , 08:54 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 90 928 случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, 90 907 случаев заражения локальные, ещё 21 случай — завозной. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до15 424 598.

Известно, что показатель ниже 100 тыс. случаев заражения в сутки в Южной Корее зафиксировали впервые за последние семь дней. Представители органов здравоохранения объясняют это замедлением темпов распространения штамма «Омикрон».

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 258 человек — до 19 679 человек. Уровень смертности составил 0,13%.

Число тяжелобольных пациентов сократилось до 1099 человек.