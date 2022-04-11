Уфа, 11 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате наезда автомобиля на электроопору в Уфе. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Ирина Назарова Опоры

Сообщается, что поздно вечером 10 апреля на ул. Жукова автомобиль «Mazda 3», за рулем которого находился 29-летний житель Уфы, наехал на электроопору.

В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель получил не совместимые с жизнью травмы.

Специалисты установили, что водитель не имел водительского удостоверения. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии проверяют факт управления школьным автобусом пьяным водителем.