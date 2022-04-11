Ульяновск, 11 апреля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Житель Димитровграда подозревается в незаконном бизнесе и сборе средств для запрещённой в России международной организации. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Фигурантом уголовного дела стал 57-летний житель Димитровграда. Следствие полагает, что с января 2020 года по апрель 2022 года в составе организованной группы он продавал образовательные программы без лицензии, получив более 26 млн рублей доходов от незаконного бизнеса.

Правоохранители также полагают, что в составе организованной группы он собрал свыше 1 млн рублей для деятельности на территории России международной организации, которая признана Генпрокуратурой нежелательной на территории России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 171 («Незаконное предпринимательство»), ч. 2 ст. 284.1 УК РФ («Деятельность международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании её деятельности на территории РФ нежелательной»).

В настоящее время расследование продолжается. Устанавливаются все детали происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в одной из исправительных колоний Димитровграда пресечена деятельность экстремистской организации. Кроме того, ранее в Ульяновске оштрафовали на 10 тыс. рублей жителя Казани, которого уличили в интернет-экстремизме.

Подробнее:Казанца оштрафовали в Ульяновске за экстремистские комментарии