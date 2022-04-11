Ягодное, Магаданская область, 11 апреля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Ягоднинском районе спортивный тренер собирал с родителей своих воспитанников деньги на соревнования, которые не проводил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

Суд

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Полицейские выяснили, что с сентября по декабрь 2021 года 33-летний тренер получил от родителей 16-ти воспитанников для участия в спортивных первенствах 444 400 рублей.

Проведение спортивных соревнований, о которых фигурант рассказывал родителям, не планировалось. Почти все денежные средства тренер проиграл в онлайн-казино. Позже часть денег он всё-таки вернул родителям.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Тренер может лишиться свободы на срок до шести лет. Он вину признал и раскаялся.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре перед судом предстанет жительница Нижневартовска, подозреваемая в обмане 25 граждан на сумму около миллиона рублей.