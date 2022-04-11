Чита, 11 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. По информации министерства здравоохранения Забайкалья на 11 апреля, всего в регионе привит первым компонентом 694 169 человек (+30 за последние сутки), из них завершили вакцинацию — 643 037 (+124 за сутки). Повторно вакцинировались 200 406 забайкальцев (+9 за сутки).

Минобороны России Вакцинация

Также первый компонент вакцины получили 960 детей (0 за сутки), из них завершили вакцинацию — 772 (0 за сутки).

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