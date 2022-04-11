Нью-Йорк, США, , 08:51 — REGNUM В Нью-Йорке в «Метрополитен опера» 10 апреля прошёл третий спектакль «Евгений Онегин».

Здание Метрополитен-оперы (сс) Lydia Liu

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Как сообщает корреспондент РИА Новости, зрители «разошлись во мнениях о том, стоит ли в отношениях с Россией на фоне событий на Украине мешать политику и искусство».

Первые два спектакля прошли 2 и 7 апреля, заключительный запланирован на 14 апреля. Партии оперы «Евгений Онегин» на музыку Петра Чайковского исполняются на русском языке. Партию Онегина исполняет российский баритон Игорь Головатенко.