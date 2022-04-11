Канберра, , 08:57 — REGNUM 10 апреля в Австралии официально началась избирательная кампания в рамках выборов в парламент, запланированных на 21 мая. По закону, все взрослые граждане страны, обладающим право голоса, должны проголосовать на выборах. Но, прежде чем отправляться на избирательные участки граждане должны пройти процедуру регистрации. Об этом 11 апреля сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия (сс) Herry Lawford

Все граждане Австралии, имеющие право голоса, должны быть официально внесены в списки избирателей до 20:00 по местному времени 18 апреля. Пройти процедуру регистрации особенно важно для тех, кому только исполнилось 18 лет, или для тех, кто только что получил австралийское гражданство.

Отмечается, что лица 16 или 17 лет также могут регистрироваться уже сейчас, чтобы избежать предвыборной суматохи, когда им исполнится 18 лет.

Регистрация можно пройти онлайн. Для этого необходимо внести номер паспорта или водительского удостоверения.

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