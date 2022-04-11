Анкара, , 08:52 — REGNUM Анкара ожидает одобрения конгрессом Соединенным Штатам продажи Турции истребителей F-16 Block 70, однако в качестве альтернативы власти республики рассматривают и приобретение российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщает газета Milliyet.

Истребитель F-16 AF.mil

Отмечается, что Анкара запросила 40 американских истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющихся у Турции F-16.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что американские истребители F-35 и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot должны быть поставлены странами Запада Турции без каких-либо предварительных условий.

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