Грозный, 11 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что президент РФ Владимир Путин сдержанно отвечает в ситуации с Украиной и антироссийскими санкциями Запада, однако это показывает насколько мощной является Россия и насколько «великий стратег» российский лидер. Он заявил об этом 11 апреля в видеообращении в своем телеграм-канале.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

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"Сколько бы эти европейские и американские власти ни ввели санкций против России, наш президент сдержанно отвечает», — сказал он.

Также глава Чечни отметил, что он в этой ситуации сразу бы очистил Луганск и Донецк, а затем начал бы двигаться дальше, заявив, что, если на Украине будет хоть один иностранный наемник, возможен даже тактический ядерный удар по определенным точкам, «чтобы не шутили с нами».

«С нами воюют НАТО, Запад, все вместе. Это не шутки, против России десятки и десятки стран воюют, а в поддержку даже слово боятся сказать. Но это хорошо, весь мир увидит, насколько мощная наша Россия и насколько великий стратег наш президент», — добавил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике шесть снарядов калибра 122 мм.