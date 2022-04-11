Вашингтон, , 08:49 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Александр Овечкин Michael Miller

В составе «Вашингтона» шайбы забросили защитник Джон Карлсон и нападающие Том Уилсон, Ларс Эллер и капитан Александр Овечкин. Российский форвард Евгений Кузнецов отдал одну результативную передачу.

В составе «Бостона» точными бросками отметились нападающие Кёртис Лазар и Эрик Хаула.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 90 очков. «Бостон» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 95 очками.

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