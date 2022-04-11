Токио, , 08:49 — REGNUM Власти Японии заинтересованы в нормализации отношений с Пхеньяном и будет последовательно этого добиваться. Об этом 11 апреля входе пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, комментируя отмечаемое сейчас десятилетие деятельности Ким Чен Ына на посту руководителя КНДР.

Япония Dang Son

«Мы хотели бы полностью подвести черту под печальной историей наших отношений, разрешив проблемы, связанные с похищениями японских граждан, ядерной и ракетной программами Северной Кореи», — цитирует ТАСС Мацуно.

Он подчеркнул, что в этой позиции японского правительства «изменений нет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно назвал «совершенно неприемлемыми» продолжающиеся ракетные испытания в КНДР. Он подчеркнул, что власти Японии хотят, чтобы КНДР прекратили и полностью ликвидировали ядерную программу.

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