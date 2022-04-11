Уфа, 11 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Маршруты следования пригородных поездов сокращаются на перегоне Урман — Улу-Теляк в Башкирии связи с проведением ремонтных работ. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Вадим Анохин Электричка

Сообщается, что с 17 по 19 апреля, а также с 24 по 26 апреля пригородный поезд № 6416 Уфа (отправление 13:37 часов) — Улу-Теляк (прибытие 15:17 часов) будет курсировать по маршруту Уфа (отправление 13:37 часов) — Тавтиманово (прибытие 14:44 часов), на участке Тавтиманово — Улу-Теляк отменяется.

Пригородный поезд № 6401 Улу-Теляк (отправление 18:24 часов) — Уфа (прибытие 20:03 часов) будет курсировать по маршруту Тавтиманово (отправление 18:57 часов) — Уфа (прибытие 20:03 часов), на участке Улу-Теляк — Тавтиманово отменяется.

С 18 по 20 апреля и с 25 по 27 апреля 2022 года пригородный поезд № 6435 Улу-Теляк (отправление 07:03 часов) — Уфа (прибытие 08:42 часов) будет курсировать по маршруту Тавтиманово (отправление 07:36 часов) — Уфа (прибытие 08:42 часов), на участке Улу-Теляк — Тавтиманово отменяется.

Указано местное время.

Чиновники просят граждан заранее планировать поездки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии внесли изменения в график движения некоторых пригородных поездов.