Челябинск, , 08:44 — REGNUM Кредитный рейтинг Челябинской области находится на уровне АА (RU) и имеет прогноз «Стабильный». Так возможности региона оценило российское агентство АКРА, сообщает региональный минфин.

Кредитная нагрузка

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По данным аналитиков, кредитоспособность региона высока. А бюджетные риски даже в нынешних экономических условиях остаются низкими. Высокая доля капитальных расходов тоже положительно повлияла на итоговый рейтинг.

По данным аналитиков, объём имеющихся накоплений позволят перекрыть все дефициты будущих периодов. Накопленной ликвидности достаточно и для финансирования дефицита бюджета, который возможен по итогам 2022 года, и для погашения запланированного объёма долга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее западные рейтинговые агентства серьёзно понизили кредитные рейтинги России и российских компаний либо и вовсе отозвали свои оценки.