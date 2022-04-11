Тоджинский район, Тува, , 08:43 — REGNUM В Тоджинском районе Тувы найдено тело провалившегося под лёд пятилетнего ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

В Туве утонул пятилетний мальчик СУ СКР по Туве

«Тело ребёнка находилось в 350 метрах вниз по течению от места происшествия, где он утонул. Спасатели Службы ГО и ЧС Республики Тыва обнаружили тело ребёнка подо льдом», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия следователи организовали проверку. По предварительным данным, мальчик находился возле Тоора-Хем у села Адыр-Кежиг без сопровождения взрослых. Во время игры он подошёл к полынье, нагнулся, чтобы попить воды и упал.

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