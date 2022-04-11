Пекин, 11 апреля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В результате американских санкций, введённых после Второй мировой войны по отношению к другим странам, умерло больше людей, чем в войнах. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение — все новости»

"Данные показывают, что со времен Второй мировой войны количество неестественных смертей иностранных граждан из-за санкций США превысило общее число погибших во всех войнах за тот же период», — рассказал автор материала.

Он отметил, что сейчас «всё больше и больше стран не желают подчиняться политике принуждения США».

По его словам, кризис на Украине произошёл в результате стремления США к мировой гегемонии путём принуждения. Американцы для достижения результата используют навешивание ярлыков на другие страны, отстаивающие независимую внешнюю политику, обвиняя их в несоблюдении «общечеловеческих ценностей».