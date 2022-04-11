Донецк, , 08:40 — REGNUM Украинские боевики выпустили по Ясиноватой в Донецкой Народной Республике шесть снарядов калибра 122 мм. Об этом 11 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:25 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка – н. п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов из 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.