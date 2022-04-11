Канберра, , 08:43 — REGNUM Ключевая ставки, уровень занятости и безработицы, ипотечные кредиты и благосостояние — пожалуй, эти слова жители Австралии будут слышать все чаще в то время, как в стране официально стартовала избирательная кампания в преддверии парламентских выборов 21 мая. Кто-то из политиков, как оказалось не знает ни уровня безработицы, ни уровня ключевой процентной ставки, чем тут же спешат воспользоваться их политические оппоненты. Об этом 11 апреля сообщил телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Commonwealth of Australia

Напомним, что лидер оппозиции Энтони Альбаниз, выступая на пресс-конференции, не смог сказать, какова на сегодняшний день ключевая ставка Резервного банка Австралии и уровень безработицы.

Спустя несколько часов пресс-конференцию проводил уже премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, который, как подозревают некоторые, просто воспользовался промахом Альбаниза.

«Ну, ключевая ставка сейчас составляет 0,1% … Уровень безработицы, и я рад это сообщить, составляет 4%, находясь на 50-летнем минимуме», — правильно назвал оба показателя Моррисон.

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