Париж, , 08:39 — REGNUM Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и кандидат от французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен проходят во второй тур выборов главы государства. Об этом 11 апреля стало известно после подсчета 97% голосов по итогам первого тура выборов президента Франции, состоявшегося накануне.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно этим данным, приводимым французским МВД, первое место на выборах занял Макрон, набравший 27,6% голосов. Второе – Марин Ле Пен, которая набрала 23,41%.

При этом третье место занял глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, набравший 21,95%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон не проходит во второй тур выборов, несмотря на высокий результат голосования.