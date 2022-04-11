Зейский район, Амурская область, 11 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Руководитель администрации Зейского района Амурской области Дмитрий Василенко ушёл в отставку. Причиной его ухода с должности названо состояние здоровья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе райадминистрации.

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«Я прекрасно осознаю всю ответственность главы района перед населением, прекрасно понимаю, что Зейский район не может оставаться без руководителя на долгое время. К моему огромному сожалению, я вынужден покинуть пост главы района по состоянию здоровья», — сказал Дмитрий Василенко.

По его словам, ему предстоит лечение и длительное восстановление. Глава выразил сожаление, что вынужден покинуть своё кресло. Его отставку приняли депутаты муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее без главы остался Благовещенский район Амурской области. Его руководителя Евгения Седых 9 марта арестовали по подозрению в превышении полномочий.