Париж, 11 апреля 2022, 08:38 — REGNUM После первого тура выборов во Франции Эммануэль Макрон призывает основать «великое политическое движение единства», передает BFM TV.
Имея почти 28% голосов в первом туре президентских выборов, Эммануэль Макрон опережает Марин Ле Пен. Уходящий президент поблагодарил своих избирателей.
«В этот решающий момент для будущего нации все должно быть как раньше», — заявил Эммануэль Макрон.
Как сообщало ИА REGNUM, после подсчета 97% бюллетеней кандидаты в президенты ФранцииЭммануэль Макрони Марин Ле Пен набрали 1,4 миллиона голосов.
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