Париж, 11 апреля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. После первого тура выборов во Франции Эммануэль Макрон призывает основать «великое политическое движение единства», — передает BFM TV.

Estonian Presidency Эммануэль Макрон

Имея почти 28% голосов в первом туре президентских выборов, Эммануэль Макрон опережает Марин Ле Пен. Уходящий президент поблагодарил своих избирателей.

«В этот решающий момент для будущего нации все должно быть как раньше», — заявил Эммануэль Макрон.

Эммануэль Макрон «Я готов изобрести что-то новое, чтобы объединить различные убеждения и чувства, чтобы выстроить общее действие на долгие годы. В этом наша сила».

Как сообщало ИА REGNUM, после подсчета 97% бюллетеней кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен набрали 1,4 миллиона голосов.