Рубцовск, Алтайский край, , 08:38 — REGNUM Сотрудники следственного управления СКР России по Алтайскому краю сегодня, 11 апреля, почтили память узников фашистских лагерей. Как сообщает телеграмм-канал ведомства, помощник следователя Рубцовского межрайонного следственного отдела следственного управления Марина Нехорошева вместе со своими детьми посетили мемориальный комплекс «Непокоренные» в Рубцовске и возложили к монументу цветы и мягкие игрушки.

Мемориальный комплекс «Непокоренные» в Рубцовске СКР

Скульптура изображает двоих детей, приехавших на Алтай в эвакуацию. Девочка-подросток не может сдержать слез, а ее младший брат просто по-детски радуется спокойной природе, солнцу и мирной жизни. У мальчика на руке бабочка как символ мира и радости.

«Марина Нехорошева очень надеется, что ее дочки будут знать историю своей страны и понимать, что война — это смерть, холод, голод и страшные муки. Это не только убитые и раненые, это украденное детство, вечный страх тех, кто провел свои детские годы в плену и в рабстве в концлагере. Очень символично название этого памятника «Непокоренные».

Ведь непокоренными остались и дети войны. Мальчики и девочки вместо отцов, отправившихся на фронт, работали на заводах, в поле, а повзрослев, отстроили разрушенные города и села, подняли целину, построили электростанции, проложили железные дороги…

Мемориал служит символом твердости духа и мужества маленьких узников, которые, несмотря на все пытки и мучения, смогли пережить заключение. Возле этого места постоянно появляются цветы и детские игрушки. Их приносят простые горожане не только по праздникам или памятным датам», — пояснили в СКР.

Напомним, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей утвержден в память об интернациональном восстании узников концентрационного лагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года.

Во время чудовищных испытаний Второй Мировой Войны миллионы людей вынужденно оказались в различных лагерях-смерти, где постоянно становились жертвами ежедневных массовых убийств.

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