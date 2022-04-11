Чебоксары, , 08:37 — REGNUM В Чувашии просроченная задолженность за коммунальные ресурсы снизились на 15% и составила 2,3 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил вице-премьер — глава минстроя республики Павел Данилов, говоря о ходе отопительного сезона.

Данные минстроя Чувашии: слайд с опечаткой в части данных о общих размерах задолженности Cap.ru

По его словам, на 1 марта 2022 года по сравнению с 1 марта 2021 года просроченная задолженность организаций ЖКХ Чувашии по оплате топливно-энергетических ресурсов уменьшилась на 15,05% (или на 408,7 млн рублей) и составила 2,306 млрд рублей.

В структуре долгов задолженность за потреблённый природный газ сократились на 21% и составила 1,157 млрд рублей, долги за тепловую энергию уменьшены на 11% — до 743,4 млн рублей, задолженность за электричество снизилась на 1% и составила 405,3 млн рублей.

Павел Данилов также проинформировал, что муниципальные предприятия на возмещение части затрат, связанных со сверхнормативным потреблением ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии, получили в 2020 году 90 млн рублей. В 2021 году на погашение просроченной задолженности за потреблённый природный газ муниципалитетам выделено 192,5 млн рублей.

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