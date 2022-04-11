Канберра, , 08:41 — REGNUM Красивые места, дружелюбные улыбки местных и серфинг были именно теми вещами, которые до пандемии коронавируса ежегодно привлекали на Бали до миллиона туристов из Австралии. Теперь власти Индонезии изо всех сил пытаются привлечь отдыхающих снова. Об этом 11 апреля в интервью телеканалу Nine News рассказал министр туризма Индонезии Сандиага Уно.

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Как пишут журналисты, туристическая отрасль Индонезии уже потеряла 400 тысяч рабочих мест.

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно совершил свою первую официальную поездку в Австралию сразу же после открытия границ, чтобы попросить австралийских туристов вернуться.

По его словам, Индонезия «скучает» по австралийцам.

«Мы хотим, чтобы вы, ребята, вернулись», — сказал он в интервью журналистам Nine News.