Улан-Удэ, , 08:36 — REGNUM На территории Бурятии, кроме северный районов, вводится особый противопожарный режим. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Алексей Цыденов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лесной пожар Pixabay.com

Это означает запрет на посещение лесов, за исключением оборудованных мест отдыха, запрет на разведение костров на землях всех категорий, выжигание сухой травы и мусора.

«Напомню, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах во время действия особого режима грозит штраф в размере 4 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц», — отметил глава.

Всего к борьбе с лесными пожарами в республике подготовлено более 3,3 тыс. человек и 1440 единиц техники.

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