Канберра, 11 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. 11 апреля лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз давал первую пресс-конференцию в рамках предвыборной кампании в стране. Но он не смог назвать ни уровень безработицы, ни уровень ключевой ставки в стране, после чего правящая «Коалиция» немедленно воспользовалась промахом своего главного политического оппонента, сообщает телеканал Nine News.

anthonyalbanese. com. au Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз вместе с рабочими

После того как лидер оппозиции Альбаниз не смог назвать главнейшие экономические показатели, сенатор от Либеральной партии Саймон Бирмингем поспешил опубликовать публичное заявление.

«Если вы не знаете, каков уровень безработицы, вам нельзя доверять сохранение рабочих мест австралийцев … Процентная ставка имеет значение. Важно, чтобы она была как можно ниже. Это влияет на стоимость ипотечных кредитов. Это влияет на бюджет семей», — говорится в заявлении Бирмингема.

Политологи отмечают, что Альбаниз сам сыграл на руку «Коалиции», не выучив матчасть и отправившись к журналистам.