Ёндок, , 08:34 — REGNUM 10 апреля у берегов Южной Кореи зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Землетрясение Zeml.info

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 3,4 произошло в 02:45 по местному времени в 23 км к востоку от уезда Ёндок провинции Кёнсан-Пукто. Эпицентр залегал на глубине 18 км.

Известно, что данное землетрясение стало самым мощным в текущем году.

Как отметили в администрации провинции, экстренные службы получили около десяти сообщений о подземных толчках.

Данное землетрясение стало 19-м по силе на Корейском полуострове в 2022 году.