Чебоксары, , 08:33 — REGNUM В Чебоксарах в текущем отопительном сезоне по сравнению с предыдущим количество жалоб и обращений от горожан возросло с 9 762 до 12 197. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такие данные привёл вице-премьер — министр строительства и ЖКХ Чувашии Павел Данилов.

Отопительная система Юлия Карнаева © ИА REGNUM

По его словам, на 1 апреля в отопительном сезоне 2021 — 2022 на объектах коммунальной инфраструктуры зафиксировано 236 аварий и инцидентов (в отопительном сезоне-20/21 — 505), в том числе в Чебоксарах — 76 (в отопительном сезоне-20/21 — 236), из них 42 происшествия зарегистрировано в сфере теплоснабжения.

«Количество отключений уменьшилось практически в два раза», — сказал Павел Данилов.

В минстрое Чувашии отмечают, что главной причиной отключений является износ коммунальной инфраструктуры (60,5%). Министр также связал снижение числа аварий «с проведением дополнительных плановых работ».

В продолжение темы Павел Данилов добавил, что в текущем отопительном сезоне в единую диспетчерскую службу города Чебоксары и аварийно-диспетчерские службы управляющих организаций поступило 12 917 обращений жителей, в том числе 877 — по вопросам теплоснабжения, в то время в прошлом отопительном сезоне было соответственно 9 762 и 615 жалоб. Таким образом, число обращений увеличилось на 3155, или почти на 32,3%.

«Общее увеличение обращений горожан связано в основном с улучшением подачи сведений в системе диспетчеризации управляющих компаний и увеличением общего жилого фонда в городе Чебоксары», — сказал глава минстроя Чувашии.

Отопительная система Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Павел Данилов заявил, что в Чувашии в отопительном сезоне-21/22 не получили паспорта готовности к зиме пять муниципалитетов, включая Чебоксары и Новочебоксарск.

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