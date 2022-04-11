Канберра, 11 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Миллиардер и председатель Объединенной австралийской партии Клайв Палмер, заявил, что его партия не будет призывать голосовать ни за одну из основных партий страны на предстоящих федеральных выборах, запланированных на 21 мая. Об этом он объявил 11 апреля в эфире телеканале NineNews.

Michael_Spencer Перт, Австралия

«Либералы, лейбористы и зеленые будут в конце нашего списка», — сказал Палмер.

Он обвинил либералов и лейбористов в том, что они «похоронили Австралию» под госдолгом в триллионы долларов, а к вискам австралийцам приложено «дуло ипотечных кредитов» на фоне закредитованности населения.

«Мы столкнулись с кризисом … Сорок процентов австралийцев уже испытывают стресс из-за ипотеки», — заявил Пальмер.

Он также предсказал, что многие австралийцы потеряют свое жилье, когда в этом году начнется серия повышений процентных ставок Резервным банком Австралии.