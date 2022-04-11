Томск, , 08:31 — REGNUM Томскому кадетскому корпусу присвоят имя старшего лейтенанта, Героя России Максима Пескового. Инициативу поддержал губернатор Сергей Жвачкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Офицер являлся выпускником учебного заведения. В ходе спецоперации на Украине 26-летний Максим Песковой погиб, спасая сослуживцев. За этот подвиг он был удостоен высшего звания.

«Уверен, для нынешнего и будущих поколений кадетов подвиг Максима всегда будет примером верности присяге, воинскому братству и истинной любви к Родине», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Максим Песковой был похоронен в Томске 7 апреля. По решению губернатора, помимо федеральной поддержке его родителям из областного бюджета будет выделено 1 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Погибшему на Украине офицеру из Томска присвоено звание Героя России