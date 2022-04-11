Канберра, 11 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на телеканале Nine News 11 апреля, отметил, что жители страны понятия не имеют, кто такой на самом деле Энтони Альбаниз, и не знают его предвыборной программы и его возможных назначений на министерские посты в случае его победы на выборах.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Но, как пишут журналисты, у лидера лейбористов была возможность ответить на нападки Моррисона, поскольку он вышел в эфир NineNews спустя какое-то время после интервью премьер-министра.

«Некоторое время назад у нас в эфире был премьер-министр. Он считает, что вы не можете управлять финансам, и никто не знает ни вас, ни вашу команду», — начала ведущая Элли Лэнгдон.

В свою очередь Альбаниз категорически отверг слова Моррисона.

«Я долгое время присутствую в общественной жизни, поэтому уверен, что меня все знают», — сказал он.